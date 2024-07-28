شاهد.. أردوغان "يصفع" طفلا لم يقبل يده

العالم - تركيا

وبعد إلقاء كلمته، قام أردوغان بتسليم مفاتيح الشقق الجديدة إلى عائلات متضررة من الكوارث الطبيعية، وحينها صعد طفلان إلى المنصة.

وفي فيديو متداول، مد أردوغان يده إلى الطفلين لتقبيلها، وبعد أن لم يقبل أحد الطفلين، الذي يقدر عمره بحوالي 5 سنوات، يده ونظر إليه لفترة من الوقت، صفعه أردوغان بخفة.

وشرح رجل كان يقف بجانبه للطفل ما يجب القيام به، وبعد ذلك قبل يد الرئيس فأعطاه أردوغان مصروفا شخصيا، وسط ابتسامات من الحضور.

يذكر أنه من العادات التركية، أن يقبل صغير السن يد كبير السن ويضعها على جبينه في علامة احترام وتقدير.