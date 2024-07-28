بزشكيان يؤكد على تشكيل حكومة وحدة وطنية

العالم – إيران

واعتبر رئيس الجمهورية الجمهورية الإسلامية في إيران مسعود بزشكيان أن الاتحاد والوفاق الوطني هما رمز النجاح والتغلب على مشاكل البلاد وقال إنه ومن أجل نيل الأهداف المرسومة لا بد من تشكيل حكومة بمنأى عن الفئوية وأن تكون مظهرا للوئام الوطني.

وأضاف بزشكيان في اجتماع مجلس الوزراء : إن تصرفنا بهذه الطريقة، فسيكون بمقدورنا التحرك تأسيسا على مطلب وتوقعات قائد الثورة.

وقال: أنه غير مفهوم بالنسبة لي ما يقال أحيانا أن ثمة خلافات بين بعض مسؤولي الحكومة، لأن لدينا آفاقا واضحة وسياسات محددة يجب التحرك باتجاهها، وإن قمنا بصياغة خطة علمية وممنهجة ومتطابقة مع النماذج الناجحة والتجربة الدولية، وأن يكون هناك اجماع بشأن تنفيذها، فحينها لن يكون معنى للخلاف والنزاع.

وأكد الرئيس بزشكيان: ليس مقررا الإتيان بخطة جديدة وإن كانت الخطط الموجودة فيها إشكالات ولا تتناغم مع السياسات المحددة، فإننا سنقوم بإصلاحها.

وأكد: أؤمن إن وضعنا يداً بيد وحققنا الوحدة والانسجام فيما بيننا، فإننا سنكون قادرين على التغلب على المشكلات.

وتحدث في الجلسة رئيس الجمهورية السابق بالإنابة محمد مخبر مقدما التهاني للرئيس بزشكيان كتاسع رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: إن الشهيد رئيسي كان يتحلى بميزتين بارزتين هما التأكيد على حل المسائل والمشاكل والتواصل مع الشعب.. والحمد لله أن هاتين الميزتين موجودتان لدى الدكتور بزشكيان، وتشكلان رصيدا قيما، وكلنا مكلفون بدعمه ومساندته في هذه المسؤولية الجسيمة.

وكانت مراسم تصديق قائد الثورة الإسلامية على المرسوم الرئاسي لبزشكيان، الذي بدأ بذلك مهام عمله رسميا، قد أقيمت اليوم الأحد بمشاركة جمع من كبار المسؤولين في حسينية الإمام الخميني (رض).

وبعد التصديق على مرسومه كرئيس للجمهورية، من قبل قائد الثورة تسلم بزشكيان مكتب عمله بديوان رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية بالإنابة محمد مخبر.

وفي أول مرسومين رئاسيين له، عين رئيس الجمهورية، كلا من محمد رضا عارف نائبا أول لرئيس الجمهورية ومحسن حاجي ميرزائي مديرا لمكتب رئيس الجمهورية.