حضور أكثر من 70 وفداً أجنبياً و600 صحفي في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني

وقال رئيس اللجنة التنظيمية لمراسم اداء اليمين الرئاسي: ستقام مراسم اداء اليمين لرئيس الحكومة الرابعة عشرة في الساعة 16.00 من يوم الثلاثاء 30 يوليو بحضور أكثر من 70 وفدا أجنبيا و600 صحفي ايراني وأجنبي.

وبعد مراسم التصديق على رئاسة رئيس الجمهورية، التي جرت اليوم الأحد 7 يوليو، بتنفيذ مرسوم رئيس الجمهورية من قبل قائد الثورة الإسلامية، يجب على الرئيس الظهور في مجلس الشورى الإسلامي، وبحسب المادة المادة 121 من الدستور، عليه اداء اليمين الرئاسي بحضور ممثلي الشعب وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

وتحدث علي رضا شريفي النائب التنفيذي للمجلس الإسلامي ورئيس مراسم أداء اليمين للصحفيين عن طريقة إقامة المراسم، قائلا إن رئيس المجلس الإسلامي اتبع الالتزامات القانونية في إقامة مراسم أداء اليمين. وأصدر الأمر اللازم، وتم تشكيل لجنة اداء اليمين فور إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي؛ وأضاف: بناء على إخطار رئيس المجلس الإسلامي، تم تشكيل لجنة مراسم اداء اليمين على أعلى مستوى.

وذكر شريفي أن مؤسسات على أعلى مستوى شاركت في تنظيم هذا المراسم، وأضاف: لقد كان هناك تعاون على مستوى عالٍ جدًا في التنسيق لتنظيم هذه المراسم مع مجلس الشورى الإسلامي ومؤسسات مثل وزارة الخارجية، وزارة الطرق ومراسم المؤسسة الرئاسية ووزارة الداخلية ومؤسسات الأمن وإنفاذ القانون والقوات المسلحة والمنظمات الخدمية مثل منظمة المياه وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات وبلدية طهران ومنظمات الإغاثة مثل طوارئ طهران والهلال الأحمر وقد ركز جميع جهوده على إقامة هذا الحفل بأفضل صورة ممكنة.

وأشار رئيس لجنة اداء اليمين إلى حضور ضيوف أجانب في هذا الحفل وقال: إن طاجيكستان وتركمانستان وإفريقيا الوسطى وباكستان وسوريا وصربيا وكوبا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وغينيا بيساو ستكون حاضرة في هذا الحدث على مستوى الرئيس ورئيس الوزراء.

وأشار كذلك إلى أن رؤساء برلمانات روسيا والجزائر وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا والعراق وبوركينا فاسو وأوغندا وجزر القمر ومالي وسريلانكا والسنغال وكوريا الشمالية سيشاركون في هذه المراسم.

كما أن الإمارات ولبنان والأردن وميانمار وزيمبابوي وقرغيزستان والبرازيل والمالديف والغابون اكدوا وجودهم على مستوى نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح شريفي: أن دول تنزانيا والنيجر وفنزويلا والبحرين واليمن وليبيا ومصر والسودان وبوليفيا والكويت وموريتانيا وميانمار والكونغو وغامبيا وإريتريا أعلنت أيضا عن حضورها على مستوى وزراء الخارجية.

وسترسل دول أخرى من بينها الهند ونيكاراغوا والنيجر وغانا وبلغاريا وأيسلندا وتونس والمجر وكولومبيا والإكوادور والمكسيك وتشيلي وأوروغواي ومالطا وسيراليون وزراء أو سفراء لها لحضور هذه المراسم.

بالإضافة إلى الدول المذكورة؛ كما سيحضر هذه المراسم الأمناء العامون للمنظمات الدولية بما في ذلك: منظمة المؤتمر الإسلامي، الجمعية البرلمانية الآسيوية، منظمة التعاون الاقتصادي،

مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية ، الاتحاد الدولي للصناعات الأساسية، المنظمة الدولية لرابطة الدول المستقلة، شنغهاي، وغيرها.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الإسلامي أن هذه الإحصائية ليست نهائية وهناك إمكانية لزيادة الدول المشاركة في هذا الحفل، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وأضاف: بالإضافة إلى الضيوف الأجانب لهذا الحفل، ضيوف محليون على مستوى رئيس مكتب قائد الثورة، ورئيس السلطة القضائية، ورئيس مجلس الخبراء القيادة، و رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وعدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة الـ13 وكبار المسؤولين الداريين والأمنيين، كما يستضيف رئيس البرلمان ضيوفا محليين وأجانب.

وأشار شريفي إلى التغطية الإعلامية لهذا الحفل وحضور الصحفيين المحليين والأجانب، وقال: سيتم نقل هذه المراسم على الهواء مباشرة على القنوات التلفزيونية المحلية. كما سيشارك في المراسم أكثر من 600 مراسل ومصور من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.