مصر تحذر من "انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة"

العالم-مصر

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: "تُحذّر جمهورية مصر العربية من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان السوري المُحتل، بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة".

وشدد البيان المصري على "أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب"، مطالبا القوى المؤثرة في المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الشعوب من تبعات اتساع رقعة الصراع، والتي قد تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

في السياق ذاته، جددت مصر تحذيرها من "مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة"، مُطالبةً بـ"ضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار يُنهي المُعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة".