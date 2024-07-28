أردوغان: تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا

العالم-تركيا

وقال أردوغان، في خطاب خلال فعالية لحزبه (العدالة والتنمية) في ولاية ريزا، "كما دخلنا قره باغ وليبيا يمكن أن نفعل الشيء نفسه في إسرائيل، ولا يوجد سبب لعدم القيام بذلك".

وبوقت سابق هذا الشهر، اتهم وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوفير المال والسلاح لحركة حماس، وذلك من أجل قتل "الإسرائيليين".

وقال كاتس، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قام بضبط خلية تابعة لحماس، تدار من قبل مقر حماس في تركيا"، على حد تعبيره.

وادعى أن "أعضاء خلية حماس الذين ألقى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي القبض عليهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في إسرائيل".

وردًا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية التركية أن الدعاية الإسرائيلية والحرب النفسية ضد تركيا وأردوغان لن تجدي نفعا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "يسعى وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس، إلى إخفاء جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين وراء سلسلة من الأكاذيب والافتراءات والازدراءات، إلا أن الدعاية القذرة والحرب النفسية التي تستهدف الرئيس أردوغان وبلادنا لن تجدي نفعا".

وتابع البيان: أن "أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذين قتلوا أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة ويريدون إشعال حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة، سيحاكمون أمام المحاكم الدولية ويحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها".