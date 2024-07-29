الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠٢٤
١٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

دول عربية وأجنبية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

دول عربية وأجنبية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا
الأحد ٢٨ يوليو ٢٠٢٤ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعت عدد من الدول الأجنبية والعربية رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية على الفور وسط تصاعد التوتر بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال، ورد تل أبيب المرتقب على حادثة مجدل شمس.

العالم-لبنان

وكان وزير الخارجية اللبناني بالوكالة عبد الله بو حبيب قد أعلن مساء الأحد، أن عددا من شركات الطيران الأجنبية أوقفت رحلاتها إلى لبنان وسط مخاوف من قصف صهيوني.

وطلبت فرنسا وكندا والدنمارك والنرويج والسعودية والولايات المتحدة وأستراليا من رعاياها تجنب السفر إلى لبنان، والمتواجدين على الأراضي اللبنانية المغادرة بشكل فوري "ما دام ذلك ممكنا".

وكانت قد أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية، تأجيل عدة رحلات جوية إلى العاصمة بيروت من مساء يوم 28 يوليو إلى صباح 29 يوليو وسط ضربة صهيونية محتملة على لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأحد، إن جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، انتهت بعد 3 ساعات جرى خلالها بحث الحادثة في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، وتفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت باتخاذ قرارات الرد الصهيوني في لبنان.

روابط ذات صلة

أردوغان: تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا

الكرملين يكشف عن موعد لقاء بوتين مع بزشكيان

مصر تحذر من "انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة"