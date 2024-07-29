الأمم المتحدة: عشرات الاف الفلسطينيين شُرِّدوا من خانيونس الأسبوع الماضي

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن المكتب الأممي قوله، بأن 29 ألف شخص كانوا موجودين في المنطقة التي أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها أمس الأحد (في المنطقة الجنوبية من خانيونس)، علمًا أنه أعقبها أوامر تهجير أخرى من مخيم البريج وسط القطاع.

وأضاف أن النزوح المتكرر يحرم المدنيين من البقاء على قيد الحياة بكرامة.

وذكر أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 190 ألف فلسطيني شُردوا هذا الأسبوع من خان يونس ودير البلح منذ صدور أمر الإخلاء الاثنين الماضي. ولا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس مع تواصل الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة.

وأكد المكتب الأممي أن أوامر الإخلاء الأخيرة والأعمال العدائية المكثفة أثرت على عمليات الإغاثة وقوضت جهود توفير المساعدات الضرورية للمدنيين في خان يونس.

وذكر المكتب الأممي أن استمرار انعدام الأمن وتخصيص نقطة وصول واحدة فقط لدخول وخروج العاملين في المجال الإنساني، وهي معبر كرم أبو سالم، قوض جهود نشر فرق الطوارئ الطبية في غزة التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف العبء على الطواقم الطبية المنهكة في القطاع.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضية عملية عسكرية جديدة شرقي خان يونس بعد أشهر من انسحابها من المدينة إثر هجوم واسع خلف أعدادا كبيرة من الشهداء ودمارا واسعا.

وأدت العملية الإسرائيلية الجديدة إلى تهجير أكثر من 180 ألف فلسطيني من سكان الأحياء الشرقية خلال 4 أيام، وفق ما أكدته الأمم المتحدة.

وتمهيدا لحملة تهجير جديدة، طلب جيش الإحتلال من سكان الأحياء الجنوبية لمدينة خان يونس إخلاءها كي ينفذ ما سماها “عملية قوية” بالمنطقة.

وفي وسط قطاع غزة، لا تزال المدفعية الإسرائيلية تقصف مربعات سكنية في دير البلح بالتزامن مع غارات عنيفة، كما كثفت القوات الإسرائيلية قصفها على المناطق الشمالية من مخيم النصيرات.

وسُمعت أيضا سلسلة انفجارات في محيط وادي غزة وحي الدعوة والمغراقة والزهراء، كما تعرضت أحياء في مدينة غزة للقصف.

وقالت زارة الصحة في غزة مساء أمس إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و241 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 39 ألفا و324 شهيدا و90 ألفا و830 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.