واشنطن توجه طلبا للبنان بعد تهديد الاحتلال بالرد على حزب الله.. ما هو؟

العالم - خاص العالم

طبول الحرب تقرع بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي جراء مجزرة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

تل ابيب تهدد بتوجيه ضربة قاسية الى حزب الله كرد اعتباري لا يكترث لضحايا مجدل شمس وإنما لصورة الاحتلال على جبهة الشمال وذلك بعد حملة ادعاءات اسرائيلية كاذبة حملت الحزب مسؤولية الحادث رغم نفي الاخير وتأكيد خبراء ذلك.

المجلس الأمني المصغر فوض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت اتخاذ القرار بشأن طبيعة ما أسماه الرد على حزب لله. ونقلت وسائل إعلام عبرية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير امتنعا عن التصويت وقالت إن المجلس حدد الهدف الذي ستتم مهاجمته في لبنان وأن التقديرات هي أن يكون محدودا بتأثير قوي.

في المقابل قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إن بلاده تلقت تطمينات تفيد بأن الرد الإسرائيلي سيكون محدودا وكشف عن أن أمريكا طلبت من لبنان أن يكون رد حزب الله محدودا ايضا. واضاف أن واشنطن لا تؤيد توسيع الحرب، لكن إذا أرادت تل أبيب ذلك، فإنها لن توقفها ولن توقف إمدادها بالأسلحة.

وقال عبدالله بو حبيب ان "اسرائيل سوف تصعد وان يكون تصعيدها محدود حزب الله سيرد ويكون رده محدود، اعتقد انه سيقتصر عند هذا الحد هذه التطمينات التي اتتنا".

وفيما يسود إجماع بحتمية رد المقاومة لكن لا احد يستطيع تقدير مدى حجمه وسط مخاوف بأن يكون قاسيا بما يستدعي ردا إسرائيليا وبالتالي فردود متبادلة، ما يجعل خطر الحرب الواسعة قائما رغم أنها ليست هدفا لأحد.



التهديدات الاسرائيلية تاتي فيما يسعى قادة الاحتلال لخلق فتن متنوعة في وجه حزب الله في لبنان وسوريا لكن قادة الدروز في لبنان اغلقوا الباب على هذه الفتنة.

وقال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط "نضم صوتنا الى صوت مجدل شمس ونقول ان هذا الافتراء الاسرائيلي بان المقاومة اطلقت النار على مجدل شمس و اوصلوها لمجدل شمس هو كذب محض،حزب الله هو جزء من لبنان كفانا نظرات استشراقية جديدة، نرى العمليات المدرسة من قبل الحزب التي تحترم قواعد الاشتباك لا يزال الحزب يحترم تلك القواعد، عندما تستفز او تتخطي "اسرائيل" تلك القواعد يضطر الحزب الى الجواب".

اضافة الى ذلك اربك رد فعل أهالي مجدل شمس كذلك الحسابات الإسرائيلية، بعدما رفضت عائلات الضحايا لقاء نتنياهو، حيث هاجموا أعضاء من حزب الليكود وطردوا وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريش من التشييع.