الاعلام العبري يحذر نتنياهو من الدخول في حرب مع لبنان

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان الجميع بانتظار تحول جبهة الشمال لجبهة مفتوحة، لكن رغم التهديدات التي صدرت عن قادة الاحتلال باستعدادهم للذهاب لمعركة في لبنان لكن في الساعات الماضية وبعد اجتماع الكابينت المصغر تبين انهم لا يريدون الذهاب لمعركة مفتوحة وانما يريدون الحفاظ على قواعد الاشتباك.

واضاف ان هناك انتقادات كبيرة في الداخل الاسرائيلي للحكومة تل ابيب، وهناك مقال كتب في صحيفة معاريف العبرية تحت عنوان لا يوجد لدينا استراتيجية واستراتيجيتنا فقط ستكون الامور بخير، وقال الكاتب ان كل ما تقوم به تل ابيب هي ردود فعل غير مضبوطه وغير منطقية ولا تعتمد استراتيجية واضحة، وقال ان حكومة تل ابيب التي تريد الرد على حزب الله والرد في العمق اللبناني تقوم برد ظرفي وطارئ ولا تقوم بالرد بناء على استراتيجية واضحة تحدد ماذا تريد تل ابيب من المعركة في لبنان او حتى في قطاع غزة والضفة الغربية؟. وحذر كاتب المقال من الذهاب لحرب مفتوحة في لبنان ستؤدي الى مصير اسوء من مصير الجيش الاسرائيلي الذي يعاني في وحل قطاع غزة.

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