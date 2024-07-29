الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات مميتة بسجون الإحتلال

العالم- فلسطين

وتحدثت الصحيفة إلى سجناء ومحامين فلسطينيين سابقين واطلعت على تقارير التشريح، التي كشفت عن العنف المستشري والحرمان في نظام السجون الإسرائيلي، ما أدى إلى وفاة عدد من الفلسطينيين نتيجة الإهمال والانتهاكات.

وقالت الصحيفة إن سجينًا فلسطينيًا توفي بتمزق في الطحال وكسر في الأضلاع بعد أن ضربه حراس السجن الإسرائيليون، فيما لقى سجين آخر نهاية مأساوية بسبب حالة مزمنة لم يتم علاجها، فيما أخذ سجين ثالث يصرخ طلبًا للمساعد لساعات قبل أن يموت.

وأضافت نقلًا عن وثائق أن رئيس الشاباك رونين بار حذر من أن ظروف الفلسطينيين في السجون قد تؤدي لإجراءات قانونية دولية إضافية.