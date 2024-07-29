ليلة الرعب في الضفة.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات

العالم - خاص بالعالم

إلى جانب الجبهات المشتعلة والقصف المتواصل على قطاع غزة، يواصل الكيان المحتل سياسة الاعتداءات والاقتحامات الليلية على مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منذ مساء أمس بلدتي الحزما والعيساوية بالقدس المحتلة، ثم احتجزت عددا من الشبان عقب اقتحامها بلدة جيوس قرب قلقيلية، وبعد ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا، وأطلقت قنابل الغاز خلال اقتحام البلدة الواقعة غرب رام الله.



إلى ذلك أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشيخ جهاد شحادة ونجله في بلدة جماعين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة إلى جانب مداهمتها لبيوت المواطنين في البلدة.واقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس.



وقالت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نشرت جنودا وآليات وشنت حملة اعتقالات داخل مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان خلال اقتحام مخيم الدهيشة.



وتظهر هذه الصور آثار اعتداء جنود الاحتلال على أحد الشبان بعد الإفراج عنه خلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بآليات عسكرية مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وقامت جرافات الاحتلال بهدم منازل في قرية الديوك التحتا بأريحا، ثم انسحبت من مدينة أريحا بعد اعتقال شابين. وفي القدس المحتلة، عاودت قوات الاحتلال اقتحام مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة.