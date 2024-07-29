غزة تحت النار.. الاحتلال يواصل حصد الأرواح وتدمير المنازل

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في اليوم السابع والتسعين بعد المئتين للحرب للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ففي غارة اسرائيلية على المواصي في جنوب قطاع غزة خلفت عددا من الشهداء و الجرحى نقلوا الى مجمع ناصر الطبي و مستشفى الكويت التخصصي في خان يونس



وقام الكيان المحتل بقصف مختلف المناطق بالمدفعية والطائرات الحربية حيث استهدف حي الشيخ الناصر وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وقام بنسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.



القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف ايضا حي تل الهوى والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة اما في شرقها فقد قصف جيش الاحتلال بالمدفعية حي الزيتون.

ساحل المدينة كان هدفا لزوارق حربية إسرائيلية قصفته بوابل من بالقذائف وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت مؤخرا عملية عسكرية جديدة شرقي خان يونس بعد أشهر من انسحابها من المدينة إثر هجوم واسع خلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى ودمارا واسعا.



هذا فيما أصيبت طفلة في قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة وقام جيش الاحتلال الاسرائيلي بتفجير خزان المياه الرئيسي في رفح.



اما ما تبقى من الفلسطينيين احياء في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة فيحملون ما تبقى من امتعتهم وينزحون من المخيم في ظل تهديدات الاحتلال باستهداف مناطقهم.



وقد اعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين (الانروا) ان سكان غزة منهكون ويضطرون كل يوم تقريبا للفرار من ملاجئهم المؤقتة دون أن يجدوا مكانا آمنا للذهاب إليه.



من جهته قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، 'أوتشا'، إن تسعة بالمئة من سكان قطاع غزة هجرهم كيان الاحتلال الاسرائيلي خلال الأسبوع الماضي فقط بسبب أوامر الإخلاء.



وأوضح المكتب أن 29 ألف شخص كانوا في المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها. وقال المكتب إن شركاء المنظمة في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 190 ألف فلسطيني شردوا هذا الأسبوع من خان يونس ودير البلح بصدور أمر الإخلاء، بينما المئات عالقون في شرق خان يونس مشيرا الى أن أوامر الإخلاء والقتال أثرا على عمليات الإغاثة وتوفير المساعدات في خان يونس.

مدير مستشفى كمال عدوان شمالي غزة حذر من انتشار واسع للأمراض الجلدية في القطاع خاصة بين الأطفال.