طهران.. الجلسة الثانية لمحكمة النظر في جرائم أميركا بدعم الإرهاب

العالم - مراسلون

الجلسة الثانية لمحكمة النظر في دعاوى ذوي الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة بالعاصمة طهران ضد الحكومة الأمريكية لدورها في التخطيط وإنشاء وتدريب وتسليح ودعم واستخدام الجماعات الإرهابية التكفيرية كأداة للحفاظ على مصالحها غير المشروعة ووجودها غير القانوني في العراق وسوريا.



وقال روح الله سلاجقة وهو محام إيراني لمراسل العالم: "وفقا لقانون اختصاص السلطة القضائية في جمهورية إيران الإسلامية للتعامل مع الدعاوى المدنية ضد الدول الأجنبية وكذلك القانون الذي يلزم الحكومة بمتابعة التعويض عن الأضرار الناجمة عن تصرفات وجرائم أمريكا ضد إيران تتمتع هذه المحكمة بسلطة النظر في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة الأمريكية".



عدد من ذوي الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة حضروا الجلسة لتقديم الشكاوى ضد دولة رائدة في الدفاع عن الارهاب والإرهابيين في العالم.. ليكشفوا أن مزاعم الدفاع عن حقوق الإنسان ما هو إلا شعار لتحقيق مصالحها، وهي في الحقيقة تعمل عكس ذلك.



وقال بهروز عسكري وهو والد الشهيد علي عسكري: "انا والد اول شهيد ايراني للدفاع عن المقدسات الذي استشهد على يد الارهابيين في سوريا ، اتوقع من هذه المحكمة أن تصدر أقصى العقوبات بحق الذين تسببوا في استشهاد ابني والعديد من أبناء الشعب الإيراني الأبرياء".



وقالت فاطمة جاوشي وهي زوجة الشهيد العميد مصطفى خوش محمدي لمراسل العالم: "تسبب الأمريكيون في استشهاد أبناء ايران من خلال تدريب وتنظيم الأجانب في قواعدهم العسكرية في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا .. الهدف الرئيسي لأمريكا هو استخدام الإرهاب كأداة للحفاظ على مصالحها الإستراتيجية غير المشروعة".



دعمت الحكومة الأمريكية في السنوات الماضية الجماعات الإرهابية مثل "داعش" وغيرها، وقد أدى هذا الدعم إلى ارتكاب جرائم ضد المواطنين الإيرانيين، وبناء على القوانين المحلية والدولية، فإن هذا الدعم يعتبر مشاركة مباشرة في ارتكاب الارهاب.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..