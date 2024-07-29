الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠٢٤
١٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس السوري يهنئ مادورو بفوزه في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

الرئيس السوري يهنئ مادورو بفوزه في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا
الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

بارك الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمناسبة فوزه الكبير بالانتخابات الرئاسية، وهنأ شعب فنزويلا الصديق بنجاح الاستحقاق الانتخابي المهم الذي عبّر فيه عن تمسكه بسيادة بلاده ودستورها، وعن إرادته الحرة والمستقلة بعيداً عن أي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية.

العالم- سوريا

وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن بشار الأسد تأكيده في برقيته للرئيس مادورو أن التغييرات والتطورات التي يشهدها العالم تتطلب منا كدول مستقلة القرار والإرادة أن نسعى لأقصى درجات التعاون والدعم المتبادل، ونسج الشراكات مع كل الدول التي تشاركنا المبادئ والقيم وتنشد الخير والسلام في هذا العالم.

وشدد الرئيس السوري على حرص بلاده الدائم على أن تأخذ علاقات الصداقة التاريخية بين سورية وفنزويلا منحى تصاعدياً على الأصعدة كافة، وتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع أفقه بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين

روابط ذات صلة

كراكاس.. احتفالات ضخمة ابتهاجا بفوز مادورو رئيسا للبلاد

نيكولاس مادورو يفوز بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا

فيديو خاص يكشف حقيقة تزوير مادورو في الانتخابات!!