الرئيس السوري يهنئ مادورو بفوزه في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

العالم- سوريا

وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن بشار الأسد تأكيده في برقيته للرئيس مادورو أن التغييرات والتطورات التي يشهدها العالم تتطلب منا كدول مستقلة القرار والإرادة أن نسعى لأقصى درجات التعاون والدعم المتبادل، ونسج الشراكات مع كل الدول التي تشاركنا المبادئ والقيم وتنشد الخير والسلام في هذا العالم.

وشدد الرئيس السوري على حرص بلاده الدائم على أن تأخذ علاقات الصداقة التاريخية بين سورية وفنزويلا منحى تصاعدياً على الأصعدة كافة، وتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع أفقه بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين