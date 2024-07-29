الرئيس الإيراني المنتخب يؤدي اليمن الدستورية غدأ الثلاثاء +فيديو

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هي لحظة تتجاوز فيها ايران مرحلة طارئة بعد رحيل رئيسها في حادث المروحية، وهي لحظة رسم ملامحها الشعب الايراني وسينفذها اعلی منصب سياسي وديني في البلاد وهی لحظه کان ینتظرها مسعود پزشکیان مند دخوله الی الساحة الانتخابية المبكرة.

یصادق قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي على رئاسة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان ..مصادقة تتكأ على الدستور فالفقرة التاسعة من المادة العاشرة بعد المائة من الدستور الايراني، تنص على عن توقيع قائد الثورة الإسلامية على المرسوم الرئاسي وهي إشراة إلى مفهوم إضفاء طابع رسمي للقرار الرئاسي.



يؤكد بزشكيان على ثبات الموقف في النقاط الإساسية كدعم فلسطين والمقاومة وشعوبها وكأنه يريد ارسال رسائل مطمئنة للأصدقاء قبل أن تكون رادعة للخصوم.

ايران داخليا تتجاوز من جديد ازمة الشغور الرئاسي .. لكن ایران الیوم لیست ایران الثمانینیات وحدث كهذا فيه الكثير من الرسائل للصديق وللخصم.



یرسم قائد الثورة الإسلامية الخطوط العريضه في السياسة الخارجية وقول ينبغي أن تكون أولوية الحكومة الجديدة ، لدول الجوار، والدول الأفريقية والآسيوية، والدول التي دعمت بلاده خلال مواجهة الضغوط، أما حول العلاقة مع الغرب لا يرها من الأولويات ويعزو ذلك لأسباب ودواع وأسباب



هذا ودعى قائد الثورة الإسلامية الرئيس الإيراني الجديد أن يعمل من اجل الشعب و مع الشعب وفي الاوساط الشعبیة وأن يوظف الطاقات الشعبية الهائلة لتحقيق أهدافه السامية.