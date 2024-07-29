تحذير مهم وجهه بزشكيان لماكرون حول تهديدات الاحتلال بشن العدوان على لبنان

العالم - ايران

ورحب ماكرون بنهج الرئيس الايراني المبني على التفاعل والتوازن في السياسة الخارجية، وأعرب عن أمله بأن تتحسن علاقات إيران مع فرنسا والدول الأوروبية الأخرى في الفترة الجديدة أكثر مما كانت عليه في الماضي.

من جانبه وضمن إعلان استعداد إيران لمواصلة المفاوضات لرفع العقوبات ضمن الإطار المتفق عليه، اعتبر الرئيس بؤشكيان إن تنفيذ جميع التزامات الأطراف ووقف الضغوط والعقوبات الجائرة ضد الشعب الإيراني، بأنه الحد الأدنى الذي تتوقعه إيران من هذا الاتفاق، وبانه يشكل أرضية مناسبة لاستمرار وتقدم المفاوضات .

وفي جانب اخر من هذا الاتصال الهاتفي اعرب الرئيس بؤشكيان عن قلقه البالغ حيال تصاعد التوترات على حدود لبنان الجنوبية مع الكيان الصهيوني، محذرا من عواقب ونتائج أي عدوان على لبنان وقال: في حال عدوان الكيان الصهيوني على لبنان فانه سيكون قد ارتكب خطا جسيا وستكون لهذا العدوان عواقب وخيمة.