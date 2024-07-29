الاحتلال يغتال حلم طالب الثانوية من مخيم جنين

العالم - مراسلون

وصلت نتيجة باسل غزاوي، لم يكتمل نجاحُهُ في شهادة الثانوية العامة، ولكنه اكتمل في شهادته الكبرى، الشهادة الأبدية التي لا ينالُها إلا من يستحقُها، هكذا تقول والدتُه.

وقالت والدة الشهيد باسل لمراسلة العالم: "باسل نجح أفضل مما نجح الشباب، هو أصيب في عام 2023 في مقبرة الشهداء، على إثرها دخل مستشفى أبن سينا، أمضى 29 يوما في العناية المشددة".

منعته أصابَتُه في بداية هذه الحرب من الالتحاق بمقاعد الدراسة.. ولكنه أصر اكمالها خلال تلقيه للعلاج. فاغتالته وحدات خاصة اسرائيلية برفقة شقيقه وشاب ثالث بحجة انهم مقاومون.

غيب الاحتلال الإسرائيلي الشهيد باسل عن تقديم امتحانات الثانوية العامة كما غيب عشرات الطلاب من قطاع غزة ورغم هذا أصرت والدة الشهيد باسل على استقبال نتائج الثانوية العامة لأنها تؤمن بأنه نال الشهادة الكبرى.

إلى جانب باسل، أربعون ألف طالبَ ثانوية عامة في قطاع غزة حرمتهم الحرب من تقديم الامتحانات، إضافة إلى 55 آخرين غيبوا عن مقاعد الدراسة، في سجون الاحتلال.