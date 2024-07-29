استمرار توافد الوفود للمشاركة في مراسم تنصيل الرئيس بزشكيان

العالم - ايران

وفي هذا الاطار فقد وصل الى طهران وفد سوريا برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

ويضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل.

وفي وقت سابق وصل كل من رئيس البرلمان الماليزي جوهری بن عبدول ورئيس الوزراء الكوبي ووراء خارجية غامبيا والسودان ومصر، اریتره و تانزانیا ونائب رئيس الوزرءا اللبناني .

ومن المقرر ان يصل اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية "حماس" الى طهران غدا الثلاثاء للمشاركة في حفل التنصيب .

يتبع...