شاهد.. الاحتلال يعتقل العشرات من مخيم الدهيشة في بيت لحم

العالم - مراسلون

خلال ساعات الفجر عشرات الجنود المعززين برفقة جرافات، اقتحموا مخيم الدهيشة ببيت لحم جنوب الضفة ، أغلقوا المداخل الرئيسية وشنوا حملة اعتقالاتواسعة، وأجروا تحقيقات ميدانية وفتشوا عشرين منزلا قبل انسحابهم.



هذا المنزل كان هدفا للجنود، الذين حطموا محتوياته واعتقلوا نجل العائلة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح بعد احتجازه لساعات، أثار الكدمات بدت واضحة على جسده ولم يقو على الكلام، فحدثنا والده عن ساعات عصيبة عاشها المخيم.



اقتحام المخيم استمر لنحو 4 ساعات تخلله اطلاق للقنابل والرصاص وتم توزيع مناشير تهديدة لسكان المخيم.