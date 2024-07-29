أولمبياد باريس..نبأ سار للعراق قبيل مواجهة المغرب المصيرية

العالم- العراق

فقد غادر سفيان رحيمي، نجم المغرب، ملعب جوفري جيشار صوب مقر إقامة المنتخب، وهو بالكاد يقوى على المشي بشكل معتدل، مع وضع ضمادة على كاحله.



وكان رحيمي قد ارتقى إلى إحدى الكرات الهوائية، في منتصف الشوط الأول، ولما نزل على الأرض تعرض كاحله للالتواء، ومع ذلك تحامل على نفسه ليكمل المباراة، وسجل هدف المغرب من ضربة جزاء.



وسيحسم الفحص الطبي مسألة مشاركة هداف المغرب في المنافسات الحالية، برصيد 3 أهداف، أمام العراق في ختام دور المجموعات، بينما تبذل مجهودات كبيرة لتأهيله.



يذكر أن سفيان رحيمي يعد من أبرز لاعبي المنتخب المغربي الأولمبي، وقد قدم أداءً مميزاً في المباريات السابقة، حيث سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في أولمبياد باريس.



وتعقدت حسابات المجموعة الثانية، حيث باتت جميع منتخباتها "الأرجنتين - المغرب - العراق - أوكرانيا" تمتلك 3 نقاط.