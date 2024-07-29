بإختصار.. إفتتاحية أولمبياد باريس

العالم - باختصار
الحفل تضمن محاكاة ساخرة "العشاء الأخير" التي تصور النبي عيسى (عليه السلام) وتلامذته.
كما إعتبر البعض أن الحفل تضمن ترويجا للشذوذ الجنسي عبر شخصيات متحولين جنسيا.
الأساقفة الكاثوليك الفرنسيون: الحفل تضمن مشاهد تسخر من المسيحية وتستهزئ بها.
رئيس الوزاء المجري فيكتور أوربان: الحفل كان تجسيدا "للخواء" الخلقي في الغرب.
راعي كنيسة الروم في رام الله، عبدالله يوليو: ماحصل عملية مقصودة لمحاربة الأديان.
المتحدث باسم الكرملين: بعض عروض إفتتاحية أوالمبياد باريس كانت مثيرة للإشمئزاز.
مؤسسة الأزهر: حفل الإفتتاح صور السيد المسيح بشكل مسيء وبأسلوب همجي طائش.