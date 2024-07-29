بإختصار.. إفتتاحية أولمبياد باريس

العالم - باختصار

الحفل تضمن محاكاة ساخرة "العشاء الأخير" التي تصور النبي عيسى (عليه السلام) وتلامذته.

كما إعتبر البعض أن الحفل تضمن ترويجا للشذوذ الجنسي عبر شخصيات متحولين جنسيا.

الأساقفة الكاثوليك الفرنسيون: الحفل تضمن مشاهد تسخر من المسيحية وتستهزئ بها.

رئيس الوزاء المجري فيكتور أوربان: الحفل كان تجسيدا "للخواء" الخلقي في الغرب.

راعي كنيسة الروم في رام الله، عبدالله يوليو: ماحصل عملية مقصودة لمحاربة الأديان.

المتحدث باسم الكرملين: بعض عروض إفتتاحية أوالمبياد باريس كانت مثيرة للإشمئزاز.

مؤسسة الأزهر: حفل الإفتتاح صور السيد المسيح بشكل مسيء وبأسلوب همجي طائش.