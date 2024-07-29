شاهد..برنامج هاشتاغ يكشف أبرز قضايا السوشيال ميديا

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لعبة جديدة يلجأ إليها كيان الاحتلال لجر المنطقة إلى حرب مدمرة. صاروخ اعتراضي إسرائيلي أطلق باتجاه صواريخ أطلقتها المقاومة اللبنانية على قواعد لجيش الاحتلال. الصاروخ الإسرائيلي سقط في بلدة مجدل شمس المحتلة وأدى إلى استشهاد العديد من المدنيين. الاحتلال حاول كالعادة التنصل من المسؤولية باتهام المقاومة بقصف البلدة. لكن هذه الأمور لم تعد تنطلي على العالم.



تفاعل واسع من الناشطين مع حادثة مجدل شمس، ودعوات لتجنب الفتنة التي يريد الاحتلال تمريرها.



لا نغلق نفقا إلا ويفتح بعده نفق آخر. هي شبكة عنكبوت لا نعرف أولها من آخرها. هذا ما توصل إليه جيش الاحتلال فيما يتعلق بأنفاق المقاومة في غزة. متاهة تجعل قادة الاحتلال يظنون بأنهم حققوا إنجازا مهما بتدمير نفق ما، لكنهم يتفاجئون بظهور أنفاق أخرى



أولمبياد السقطات الاخلاقية والسياسية والثقافية. هذا ما يطلقه الناشطون حول العالم على أولمبياد باريس أربعة وعشرين. مشهد في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية أثار غضبا كبيرا حول العالم لاسيما لدى المسيحيين والمسلمين. مشهد العشاء الأخير للسيد المسيح، أعيد تمثيله بشكل مستفز ومقزز كما وصفه ناشطون، في خطوة للترويج للمثلية والشذوذ



انتقادات كثيرة على مواقع التواصل من المستوى المثير للاشمئزاز الذي شهده أولمبياد باريس.



حين نشاهد فيلما سينمائيا، فإن المؤثرات الصوتية والبصرية هي التي تجذبنا إلى جانب السيناريو والنص والرسالة التي يوصلها الفيلم. لكن هناك من يحاول إيصال رسالة عنصرية تجاه إثنية ما أو شعب ما.. هذا ما يحصل مع فيلم "تريغر وارننغ" الذي يحمل رسائل عنصرية ضد المجتمعات العربية.

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