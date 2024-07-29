تهديد إردوغان بالتدخل بالحرب حقيقة ام معركة تصريحات، أولمبياد باريس.. انتقادات دينية للاساءة للنبي عيسى(ع)

العالم - بانوراما

الملف الأول: هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بالتدخل عسكريا ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي اذا لزم الامر.



وقال اردوغان،ان بلادها قد تتدخل ضد اسرائيل كما فعلت في ليبيا وقرة باغ. واضاف انه لو كانت تركيا قوية للغاية فلن يتمكن كيان الاحتلال من فعل ما فعله بفلسطين. واوضح اردوغان انه لا يوجد شيء لا تستطيع تركيا فعله بشرط ان تبقى قوية. ولفت الى ان البرلمان التركي وجه دعوة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لالقاء كلمة فيه لكنه لم يعطي انقرة ردا ايجابيا.

من جانبه قال وزير خارجية كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، إن أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة "إسرائيل". واوضح انه على اردوغان ان يتذكر كيف انتهى ذلك الأمر في العراق.

الملف الثاني: انتقد مثقفون ورجال دين وسياسيون من بينهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأزهر الشريف والكنيسة الكاثوليكية الفرنسية؛ انتقدوا منظمي حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، على خلفية إقامة عرض 'دراغ كوين' (رجل يرتدي ملابس نسائية ويضع مكياجا) يتضمن تجسيدا ومحاكاة ساخرة للوحة 'العشاء الأخير' التي يشير البعض إلى أنها تُصوّر النبي عيسى (عليه السلام) وتلامذته. محذرين من خطورة استغلال المناسبات العالمية لتطبيع الإساءة للدِّين وترويج الشذوذ والتحول الجنسي.

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