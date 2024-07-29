حماس بشأن اجتماع روما: نتنياهو عاد للمماطلة والتهرب من التوصل لاتفاق

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الاثنين : إننا "استمعنا في حماس للوسطاء عمّا جرى مؤخرا في اجتماع روما، حول مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وتابعت بقولها: "من الواضح من خلال ما نقله الوسطاء أن نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة، فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة "إسرائيلية"، والتي كانت جزءاً من مشروع بايدن ولاحقاً قراراً لمجلس الأمن الدولي".

وكان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع وصل أمس للعاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"العبرية، فإن بارنياع اجتمع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.