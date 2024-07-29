استعداد طهران لمراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب

العالم - خاص بالعالم

وللمشاركة في هذه الفعاليات وصل الى العاصمة الايرانية طهران عدد كبير من وفود الدول الصديقة والشقيقة للمشاركة في جلسة اداء القسم والتنصيب الدستوري للرئاسة والحكومة التي تعد الحكومة الرابعة عشرة في تاريخ الجمهورية الاسلامية.

المصادر الايرانية في الخارجية والرئاسة والمتحدث باسم المراسم قالت إن عشرات الوفود المشاركة من مختلف دول العالم وصلت الى طهران وإن اكثر من سبعين وفدا سيشاركون في هذه المراسم من بينهم رؤساء دول ورؤساء وزراء ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية ومندوبون من دول مختلفة.



هذا وستعقد جلسة اداء اليميمن الدستورية الثلاثاء في مجلس الشورى الاسلامي وحسب الدستور الايراني يتوجب على الرئيس المنتخب أداء اليمين الدستورية بحضور نواب الشعب وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية ويحضر هذه الجلسة أيضا ضيوف ايران من مختلف الدول التي وصلت للمشاركة في هذه المراسم

وتأتي هذه المراسم بعد يومين من تنصيب الرئيس الايراني من قبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

هذا وكان بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الخامس من يوليو، بحصوله على اكثر الأصوات، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية في ايران ومن المقرر أن يقدم بزشكيان حكومته للبرلمان لنيل الثقة.