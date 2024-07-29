سورية: نحيي رفض أهلنا في الجولان زيارة مجرمي الاحتلال لمجدل شمس

العالم- سورية

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين هذا السلوك الوقح لمجرم الحرب نتنياهو الذي ارتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني من خلال عدوانه المستمر عليه منذ السابع من تشرين الأول المنصرم.

واضاف البيان: فإنها تؤكد على أن هذا الموقف المشرف لأبناء الجولان السوري المحتل اليوم والمتجدد منذ أكثر من 57 عاماً في مواجهتهم المستمرة لآلة الحرب الإسرائيلية، ورفضهم كل محاولات طمس الهوية السورية، يثبت بشكل قاطع أن الجولان السوري هو أرض سورية محتلة، وسيبقى جزءاً عزيزاً وغالياً على السوريين، وأن أهله الصامدين سيبقون متشبثين بالأرض والهوية، ومفتخرين بانتمائهم للوطن الأم.

وكان الآلاف من أبناء الجولان المحتل ووفود من الأراضي الفلسطينية المحتلة شيعوا أمس واليوم الشهداء الأطفال الـ 12 الذين ارتقوا جراء انفجار صاروخ اعتراضي إسرائيلي سقط في الملعب البلدي بمجدل شمس، وطردوا عدداً من الوزراء في حكومة الاحتلال عند وصولهم إلى مكان وقوع المجزرة.

كما تظاهر المئات من أهالي الجولان اليوم في بلدة مجدل شمس رفضاً لدخول رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو إلى موقع المجزرة، وتصدوا له ونعتوه بالفاشي ومجرم الحرب، مرددين هتافات تطالبه بالخروج من البلدة، ورفعوا لافتات تصفه بقاتل الأطفال، وتندد بممارسات الاحتلال العدوانية في الجولان المحتل وبالحرب على قطاع غزة.