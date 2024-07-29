شاهد.. فضائح غوانتانامو "إسرائيل" تطفو على السطح

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غوانتانامو إسرائيل'..فضح امره وانكشف سره بشهادات إسرائيلية وغربية..

اعتداءات جنسية واصابات خطرة وانتهاكات مروعة ترتقي لجرائم حرب تعرض لها سجناء فلسطينيون في معتقل 'سدي تيمان' بالنقب، ووثقتها جمعيات حقوقية ومراكز لحماية الأفراد..

وبعدما انكشف أمر الانتهاكات الجسيمة في هذا المعتقل أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية في القدس المحتلة بنقل الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة من هذا المعسكر الى المعتقلات التي تشرف على إدارتها.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عراكا دار بين أفراد الشرطة العسكرية وجنود إسرائيليين متهمين بتعذيب جنسي شديد بحق معتقل فلسطيني داخل معسكر الاعتقال.

وعلى الفور عمد أعضاء الكنيست من حزب الصهيونية الدينية ومعهم مجموعة من المستوطنين المتشددين إلى اقتحام معسكر سديه تيمان لدعم الجنود المتهمين بتعذيب الأسرى..

صحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية بدورها سلطت الضوء على الواقع المروع المتمثل في انتهاكات مميتة يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، خصوصا في الفترة التي تلت أحداث السابع من أكتوبر الماضي

واستعانت الصحيفة بشهادات لأسرى سابقين ومحامين فلسطينيين، مستعرضة تقارير التشريح التي كشفت عن العنف المستشري والحرمان في نظام سجون الاحتلال الإسرائيلي، لتثبت الشهادات والوثائق ما يتعرض له الأسرى من تعذيب جسدي ونفسي، بالإضافة إلى سياسة القتل البطيء التي ينتهجها الكيان الاسرائيلي من خلال منع العلاج والأدوية وكذلك الطعام.

كذلك كشف تقرير لصحيفة 'هآرتس' النقاب عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تحقيقا جنائيا ضد جنوده في مقتل 48 فلسطينيا تحت التعذيب والتنكيل، معظمهم أسرى تم أسرهم في قطاع غزة، من بينهم ستة وثلاثون معتقلا في 'سدي تيمان'.