فنزويلا تعلن سحب دبلوماسييها من 7 دول في أمريكا اللاتينية

العالم-الامريكيتان

ودانت الحكومة الفنزويلية في بيان لها، يوم الاثنين، التصريحات التي اعتبرتها "تدخلا" من قبل "مجموعة من الحكومات اليمينية الخاضعة لواشنطن" والتي تسعى "لعدم الاعتراف بنتائج انتخابات 28 يوليو عام 2024".

وأوضحت حكومة فنزويلا أنها قررت سحب الدبلوماسيين من كل من الأرجنتين وتشيلي وبيرو وكوستاريكا وبنما وجمهورية الدومينيكان وأوروغواي.

وأضافت أنها ستطالب تلك الدول بسحب دبلوماسييها من الأراضي الفنزويلية أيضا.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الفنزويلية عن فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في فنزويلا.

ورفضت المعارضة الفنزويلية نتائج الانتخابات، متهمة السلطات بتزويرها. واعتبرت قوى المعارضة مرشحها إدموندو غونزاليز فائزا في الانتخابات.

بدورها رفض عدد من الدول في أمريكا اللاتينية، بما فيها الدول السبع المذكورة، الاعتراف بنتائج الانتخابات في فنزويلا، ودعت لعقد اجتماع طارئ للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية.

كما أعلنت بنما عن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا على خلفية الانتخابات.