غوتيريش يهنئ بزشكيان ويعلن الاستعداد للتعاون مع الحكومة الايرانية الجديدة

العالم - ايران

وهنأ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعرب غوتيريش عن سعادته بانتخاب بزشكيان رئيسًا جديدًا للجمهورية الاسلامية واعلن أن الأمم المتحدة ونفسه شخصيا يتطلعان إلى العمل مع الحكومة الجديدة في جمهورية إيران الإسلامية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدور المهم الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، ودعا إلى اداء دورها في المساعدة على حل الأزمات الإقليمية ومنع نشوب صراعات جديدة يمكن أن تشكل تهديدا للمنطقة وخارجها.

كما أكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمواصلة الدعم لجهود جمهورية إيران الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعرب عن أطيب التمنيات لبزشكيان في أداء مهمته الجديدة، وقال أنه يعول على الرئيس الإيراني الجديد لتعزيز القيم والمثل العليا الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.