شهداء ومصابون بقصف للاحتلال استهدف خان يونس وغزة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر صحية في غزة قولها، ان عددا من المواطنين الفلسطينيين استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي محيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بقصف اسرائيلي مماثل لكنيسة القديس برفيريوس التي تؤوي نازحين.

الى ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مدارس العودة التي تؤوي نازحين شرق خان يونس، بينما استهدفت غارة اسرائيلية منزلًا في "جورت اللوت" شرقي المدينة.

كما أفادت مصادر محلية في خان يونس بقصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في محيط مسجد السلام بمنطقة التحلية شرق المدينة أيضا.

وقبيل منتصف الليلة، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي تل الهوا وبناية الأصدقاء بمنطقة أنصار جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وكان استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء الاثنين، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على حي النصر في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.