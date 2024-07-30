الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث الاممي جيريمي لورانس:

القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح

القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح
الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث بإسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن “القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل قاطع، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير خزان المياه في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة”.

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضح لورانس، في تصريحات صحفية، مساء أمس الاثنين، أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، “يُمنع منعاً باتاً مهاجمة المرافق الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك الموارد المائية”، لافتا أن إسرائيل لديها فشل “موثق” في ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.

وأشار إلى أنه “من الضروري إيجاد حلول على المستوى الدولي لمعالجة فجوة المساءلة التي طال أمدها في إسرائيل”.

وتتعمد قوات الاحتلال تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية في قطاع غزة، ما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، إضافة لمنع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.

المصدر: وكالات

روابط ذات صلة

شاهد ما صرّح به طبيب يهودي أميركي عائد من غزة!

تقرير اممي يسلط الضوء على سياسة التعطيش الإسرائيلية ضد غزة

تاكيد اممي على المعابرِ البرية ورفض المقاومة لاي تواجد عسكري اجنبي، ومنطقة عازلة روسية في خاركيف

وفد اممي يزور 'ترينيداد وتوباغو' ويطالبهما الاعتراف بدولة فلسطين