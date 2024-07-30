القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضح لورانس، في تصريحات صحفية، مساء أمس الاثنين، أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، “يُمنع منعاً باتاً مهاجمة المرافق الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك الموارد المائية”، لافتا أن إسرائيل لديها فشل “موثق” في ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.

وأشار إلى أنه “من الضروري إيجاد حلول على المستوى الدولي لمعالجة فجوة المساءلة التي طال أمدها في إسرائيل”.

وتتعمد قوات الاحتلال تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية في قطاع غزة، ما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، إضافة لمنع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.

المصدر: وكالات