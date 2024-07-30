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ترمب يهاجم حفل افتتاح أولمبياد باريس!

ترمب يهاجم حفل افتتاح أولمبياد باريس!
الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

وصف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس بأنه «مهين».

العالم - أوروبا

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «أنا منفتح جداً لكنني أعتقد أن ما فعلوه كان مهيناً».

وبدأ العرض الذي أثار الجدل بمشهد لأشخاص بينهم رجال بملابس نسائية يجتمعون حول مائدة، ليعيد إلى الأذهان لوحة العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه. واستنكر مجمع أساقفة فرنسا «مشاهد تنطوي على سخرية واستهزاء بالمسيحية».

ورداً على سؤال حول نوع حفل الافتتاح الذي يود رؤيته في أولمبياد لوس أنجليس في عام 2028، إذا كان رئيساً في ذلك الوقت، قال ترمب: «لن يكون لدينا (عشاء أخير) يُصوَّر كما فعلوا في ذلك اليوم»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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