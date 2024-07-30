ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 39,363 شهيدًا و90,923 جريحا

العالم _ خاص بالعالم

آلة القتل الإسرائيلية تواصل جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة عبر شن الغارات والقصف المدفعي وسط أوضاع إنسانية صعبة.

ففي خان يونس جنوبي قطاع غزة سقط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة عبسان الجديدة. كما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدة وعددا من الجرحى اثر قصف جيش الاحتلال شقة سكنية في أحد أبراج مدينة حمد السكنية. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مكثف محيط مدارس العودة التي تؤوي نازحين، وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد السلام بمنطقة التحلية شرقي المدينة.

وفي جنوب مدينة غزة استشهد عدد من المدنيين في قصف استهدف منزلا في محيط شارع ثمانية.

وفي غضون ذلك انسحبت قوات الاحتلال من المناطق الشرقية لخان يونس بعد 8 أيام من التوغل، مخلفة وراءها المزيد من الدمار والضحايا.

انسانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال نتيجة الحالة المزرية التي وصل إليها السكان والقطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي، وتحدثت عن اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف بمحافظتي خانيونس والوسطى، وحذرت من أن برنامج مكافحة هذا الوباء لن يكون كافيا ما لم يكن هناك تدخل فوري لإنهاء العدوان وإيجاد حلول جذرية لمشكلة انعدام المياه الصالحة للشرب، ووسائل النظافة الشخصية وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي، وترحيل أطنان القمامة والنفايات الصلبة.

كما بدأت تتفشى الأمراض الجلدية في مخيمات النزوح وسط قطاع غزّة، لاسيما بين الأطفال، بسبب افتقادهم لمقومات الحياة الصحية والبيئة السليمة، تحت وطأة الحصار وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة، التي يمارسها الاحتلال، بحق المدنيين في قطاع غزة.