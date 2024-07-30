الأمم المتحدة: 'إسرائيل' حولت غزة إلى سجن كبير

العالم - فلسطين

وبحسب الخريطة حوّل الاحتلال غزة إلى سجن كبير، ولم يكتف بتقسيم القطاع إلى قسمين جنوباً وشمالاً بل وسع المنطقة العازلة المصنفة بالمحظورة وشديدة الحظر على امتداد الشريط الحدودي من 100 متر إلى 1000 متر.

وأظهرت الخريطة تحوّل الحصار في غزة إلى حصار شامل بحظر سفر الحالات الاستثنائية التي كان من المسموح لها الحصول على تصاريح للخروج، كما رصدت الخريطة التغيرات التي طرأت على السكان وقد نقص عددهم مقارنةً بخريطة شهر أيلول الماضي ما يقارب 127 ألف شخص، بينما زاد عدد السكان تحت بند “المعوزون” 800 ألف شخص ليصبحوا أكثر من مليونين، وقد نزح من مجموع السكان ما نسبته 90% نزوحاً داخلياً.