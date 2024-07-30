بزشكيان يؤكد ضرورة تعزيز الوحدة لوقف الجرائم الإسرائيلية

العالم - ايران

ووصف الرئيس الايراني مسعود بزشكيان العلاقات بين إيران وماليزيا بالوديّة والأخوية وذلك اثناء لقائه رئيس مجلس النواب الماليزي "داتو جوهري بن عبدل" اليوم الاثنين، الذي وصل طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح بزشكيان ايضا بأنه يعتزم ان يجعل هذه العلاقات وبإرادة كبار المسؤولين في البلدين أقوى وأكثر فعالية في الفترة الجديدة،مضيفا انه ومن خلال رسم الخطط المستقبلية يجب اتخاذ خطوات نحو تنفيذ الأهداف المرجوة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.

كما أكد بزشكيان كذلك اهتمام طهران بتعزيز العلاقات مع كوالالمبور في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والسياسية والعلمية والتكنولوجية على أساس القواسم الثقافية والدينية المشتركة بين البلدين.

وتطرق الرئيس الايراني الجديد في كلمته الى الأحداث المريرة والمؤسفة في غزة معتبرا اياها مثالا واضحا على الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الفصل العنصري الصهيوني، كما ثمّن مواقف ماليزيا تجاه القضية الفلسطينية وأكد ضرورة التآزر وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني ووقف جرائمه هذه.

بدوره هنأ رئيس مجلس النواب الماليزي مرة أخرى بانتخاب مسعود بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية وتوليه منصبه هذا، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها ذات خلفية تاريخية وتقوم على قواسم مشتركة دينية وثقافية>

وشدد على اهتمام بلاده بتطوير وتعزيز هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والأمة الإسلامية.

و أكد على أهمية دور ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمحور الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا انه اليوم وفي ظل الوضع الحساس الذي تعيشه المنطقة فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل دعما موثوقا للعالم الإسلامي، معربا عن امله انه في ان تلعب ايران دورا اكبر وافضل في ارساء السلام والامن في المنطقة خلال فترة مسؤولية الرئيس الايراني الجديد.

وأشار الى رئاسة ماليزيا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العام المقبل، وأكد اهتمام الدول الأعضاء في هذه الرابطة بتطوير العلاقات مع إيران ودعا الى توسيع المزيد من التفاعلات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس هذه الرابطة مع آسيا لصالح جميع دول هذه القارة.