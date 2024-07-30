الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

لدى استقباله رئيس وزراء ارمينيا ؛

قائد الثورة: سياسة إيران الثابتة هي توسيع العلاقات مع الجيران وخاصة أرمينيا

قائد الثورة: سياسة إيران الثابتة هي توسيع العلاقات مع الجيران وخاصة أرمينيا
الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان الذي يزور طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد.

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء قال قائد الثورة الاسلامية اننا نؤمن بشدة بتطوير العلاقات مع أرمينيا وسيستمر التعاون بين البلدين بقوة على أساس المصالح المنشودة وبغض النظر عن سياسات الآخرين.

واضاف اية الله خامنئي ان إيران تعتبر طريق زنكزور بانه يضر بأرمينيا وستواصل تاكيدها على هذا الموقف.

وشدد على انه لا ينبغي للأجانب أن يضعوا قيوداً امام تطوير علاقات الدول مع جيرانها واضاف: ما يضمن أمن ورفاهية الدول هو الاعتماد على أنفسهم وأقاربهم، وتصرفات البعض الذين يأتون من بعيد ويتدخلون في شؤون الدول الأخرى هي ستكون في ضررهم .

واشار سماحته الى ان الأرمن الإيرانيون لعبوا دوراً كبيراً خلال الحرب المفروضة وقد قمت شخصياً بزيارة منازل العديد منهم .

ووصف قائد الثورة الاسلامية الإساءات لرموز الأديان السماوية ومنهم السيد المسيح (ع) بانها مدانة.

من جانبه قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ان محادثاتنا مع السيد بزشكيان كانت بناءة وإيجابية واضاف: لقد اعلنت أرمينيا مرارا وتكرارا أنها لا تقبل أي طريق عابر للإقليم داخل أراضيها.

كما وصف الضيف الارميني العلاقات بين إيران وأرمينيا بانها علاقات استراتيجية.

روابط ذات صلة

قائد الثورة: راية الإسلام العليا اليوم بيد أهل غزة

قائد الثورة: ایران مستعدة للتعاون الصادق مع طاجيكستان في مختلف المجالات