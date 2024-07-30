إصابة فلسطيني في اقتحام اسرائيلي لمدن الضفة

العالم - الاحتلال

وقال شهودُ عيان إنّ قواتِ الاحتلال اقتحمتْ عدداً من مدنِ وقرى الضفة، وداهمتْ بعضَ المنازل، واعتقلتْ أحدَ المواطنين.

أصيب فلسطيني واعتقل آخرون، خلال سلسلة اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات لبلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة واشتباك مع مقاومين فلسطينيين، وداهم عدة منازل، واعتقل مواطنا قبل أن ينسحب منها.

اقتحامات جيش الاحتلال اليومية لمدن وبلدات الضفة الغربية التي ترافقها اشتباكات واعتقالات واقع يفرضه الاحتلال على أهالي الضفة في إطار مساعيه العقيمه لتجفيف جذور المقاومة التي تتوسع عملياتها في ردع الاحتلال بفعل تمكينها من انتاج أسلحة وذخائر داخل الضفة الغربية.

شهدت مناطق متفرقة من نابلس حملة مداهمات واعتقالات من قبل جيش الاحتلال، وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم عين بيت الماء بنابلس شمال الضفة، وسط اشتباكات مع مقاومين، وداهم عدة منازل واعتقل مواطنا قبل أن ينسحب منها، في حين أصيب فلسطيني بجروح اثر اشتباكه مع قوات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا من قرية برقة، شمال غرب نابلس، واقتحمت قرية الدوما وشرعت بهدم منزل بذريعة عدم الترخيص، هذا واقتحمت أيضا مخيم العين بمدينة نابلس واعتقلت شابين.

الانتهاكات التي شهدها اهالي نابلس لم تتوقف عند اقتحامات الجيش، بل ساهم المستوطنون في مضايقة الفلسطينيين باعتدائهم على مسن يبلغ من العمر اثنين وستين عاما بالضرب ورشه بغاز الفلفل قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، نُقل على اثر الاعتداء إلى مركز طبي حسبما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي قلقيلية شمال الضفة، داهمت قوات إسرائيلية بناية سكنية وفتشت منازل واعتقلت فلسطينيين اثنين. هذا وأصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات أيضا لبلدات في محافظات الخليل وبيت لحم وطولكرم، ورام الله، وأريحا، قبل أن ينسحب في وقت لاحق، حسب شهود عيان.