بزشكيان: أولوية الحكومة الجديدة تعزيز العلاقات مع دول الجوار

العالم - إيران

وأثناء لقائه اليوم رئيس مجلس وزراء جورجيا "إيراكلي كوباخيدزه" اعتبر بزشكيان تطوير العلاقات الثنائية معادلة مربحة ليس فقط لإيران وجورجيا فحسب إنما للمنطقة بأكملها، مؤكدا على أن إيران مثل جورجيا عازمة على توسيع التعاون المتبادل في المجالات التي تهم الطرفين لتفعيل القدرات المتنوعة من أجل رفاهية وتنمية الشعبين.

وبدوره وضمن تهنئة بزشكيان مرة أخرى على انتخابه رئيسا من قبل الشعب وتمنياته له بالنجاح في طريق تنمية وتقدم إيران، قال رئيس وزراء جورجيا إن حكومته ملتزمة بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعميق وتعزيز العلاقات،لافتا إلى أن إيران تلعب دورا هاما وبناء في المنطقة ومبديا سروره لأن الأجواء الودية تسود العلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى أن كلا البلدين لديهما دافع كبير لتعزيز التفاعلات مع بعضهما البعض، أكد كوباخيدزه على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي من أجل زيادة تعزيز العلاقات السياسية.

كما أعرب رئيس وزراء جورجيا عن سروره لأن العلاقات الثنائية تمضي قدما في مختلف المجالات، كما أن التفاعلات الشعبية والتعاون بين القطاعين الخاص في إيران وجورجيا يتحسن يوما بعد يوم.