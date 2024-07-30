عارف: تطوير التعاون الإيراني-الكوبي أحد أولويات سياستنا الخارجية

العالم - إيران

وخلال لقائه رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، لفت عارف إلى أن كوبا تحظى بمكانة خاصة لدى قادة ومسؤولي الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية بحيث شكلت الشخصيات الثورية في هذا البلد نموذجا للشباب الثوري في إيران وكان هناك دائما تضامنا على مستوى عال بين البلدين.

وأضاف عارف بأن إيران وكوبا لديهما نهج مشترك في التعامل مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني المضطهد، مؤكدا على ضرورة الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي بين إيران وكوبا للتوصل إلى مواجهة الابادة الجماعية و وقف إطلاق نار مشرف في قطاع غزة.

كما أشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التعاون الثنائي الناجح خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية وإنتاج الأدوية والصحة، معربا عن أمله في مواصلة هذا التعاون بوتيرة أكبر وفي كافة المجالات وخاصة المجالات الدوائية والعلمية والتكنولوجية، مضيفا أنه ينبغي خلق مجالات جديدة للتعاون نظرا للقدرات العالية للبلدين.

وتابع عارف مؤكدا على أن تطوير التعاون بين طهران وهافانا في كافة المجالات هو أحد أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك تماشيا مع استراتيجية حكومة بزشكيان في تطوير العلاقات على أعلى مستوى مع الدول الصديقة والمناهضة للاستكبار.

وذكر النائب الاول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن إيران خاضت تجارب ناجحة للغاية في التعامل مع العقوبات عبر اعتمادها على الذات في المجالات العلمية والدفاعية والأمنية والتقنيات المتقدمة وحققت إنجازات قيمة، مضيفا أن إيران مستعدة للتعامل مع العقوبات وتحقيق التطور والتقدم عبر تبادل الاراء والمشاورات مع الحكومة الكوبية.

ومن جانب آخر، هنأ رئيس الوزراء الكوبي على نجاح العملية الانتخابية وتخطي إيران لهذه المرحلة الصعبة بعد استشهاد آيةالله رئيسي والوزير أميرعبداللهيان متمنيا النجاح والتوفيق للرئيس الإيراني الجديد وحكومته.

وفي إشارة إلى أن إيران وكوبا تربطهما علاقات استراتيجية وصداقة متينة، أعرب مانويل ماريرو عن تقديره للدعم الذي تقدمه إيران لكوبا على المستوى الدولي، وخاصة في التعامل مع العقوبات التي تفرضها الدول الغربية، مضيفا بأن حكومة وشعب كوبا ممتنون دائما لهذا الدعم وسيقفون إلى جانب حكومة وشعب إيران في جميع القضايا الدولية.

كما أكد على تنفيذ مذكرات واتفاقيات التعاون بين البلدين في أسرع وقت ممكن، وأيضا على ضرورة تطوير التعاون في مجالات النقل والاتصالات والطاقة والزراعة والطب والصحة وإنتاج اللقاحات، كما رحب بوجود واستثمار الشركات الإيرانية في كوبا.

وفيما يتعلق بالمستجدات على الساحة الفلسطينية، أدان رئيس الوزراء الكوبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه قد تم اتخاذ خطوات مع الدول المطالبة بالعدالة في إدانة تصرفات هذا الكيان الزائف على المستوى الدولي.