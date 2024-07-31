حركات محور المقاومة تتوعد بالرّد ومواصلة التصدي لعربدة الاحتلال

العالم – خاص بالعالم

حداد في ايران واليمن وتنديدات واسعة والتوعد بالثأر والرد من كافة فصائل وحركات المقاومة ومحورها في اليمن والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين على جريمة كيان الاحتلال الاسرائيلي باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية في طهران.

حركة المقاومة الإسلامية حماس ومختلف الفصائل الفلسطينية نعت شهيد غزَّة والقدس وفلسطين وطوفان الأقصى داعية لتكن دمائه ودماء كافة الشهداء دافعاً ومحركاً في كل الساحات والميادين لمواجهة الاحتلال المجرم وإدانته ومحاصرته وزلزلة أركانه.

وتعهدت كتائب الشهيد عز الدين القسام ان تكون دماء الشهيد هنية نبراساً على طريق التحرير وأن الاحتلال سيدفع ثمن عدوانه في غزة والضفة وفي داخل كيانه وفي كل مكان تصل إليه أيدي المقاومة.

المجلس السياسي الأعلى في ‌اليمن أعلن الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لاستشهاد القائد إسماعيل ‌هنية. وأكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية والمسيرة الحاشدة لطلاب وأكاديميي جامعة صنعاء أن جريمة اغتيال القائد هنية تصعيد كبير وتجاوز أكبر وانتهاك سافر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية مجددين العهد والعزم على نصرة فلسطين وقضيتها والاستمرار في التصدي للعربدة الصهيونية المدعومة أمريكيا .

الحشد الشعبي العراقي ومنظمة بدر وكتائب حزب الله العراقي والسيد مقتدى الصدر اعتبروا ان الاغتيال الغادر لهنية يثبت عجزالاحتلال في مواجهة أساليب المقاومة في سوح المعارك ويعري مخططات الاعداء باشعال المنطقة وتوسيع دائرة الحرب مؤكدين أنه لن يزيد المقاومين الأحرار إلا اصراراً على مواصلة طريق الجهاد في مواجهة قوى الشر والاستعمار.

وأكد حزب الله في لبنان أن القائد الشهيد إسماعيل هنية من قادة المقاومة الكبار ‏الذين وقفوا بكل شجاعة أمام مشروع الهيمنة الأميركي والاحتلال الصهيوني، وحملوا ‏دماءهم على اكفهم مستعدين للشهادة في سبيل القضية التي آمنوا بها معتبرا أن شهادته ستزيد المقاومين في كل ‏ساحات المقاومة إصرارًا وعنادًا وستجعل عزيمتهم أقوى ‏في مواجهة كبان الاحتلال قاتل النساء والأطفال ومرتكب الإبادة الجماعية في غزة ‏والمغتصب لأرض فلسطين ومقدسات الأمة.‏

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