حكومة الرئيس پزشكيان، الأولويات والتحديات.. إلى أين تمضي المواجهة بين حزب الله وتل أبيب؟

العالم - بانوراما

وتعهد الرئيس الايراني بالعمل وفق رؤية قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي داعيا جميع الاطراف في البلاد الى التعاون.واضاف ان حكومته ستحاول أن تهتم بالأمن والاستقرار في المنطقة وستعمل على رفع الحظر عن إيران ضمن مبدأ عدم الاستسلام لمنطق القوة.

واكد الرئيس بزشكيان على الاهتمام بالشعب الإيراني كفرص فريدة من نوعها والعمل على تطويره لافتا الى ان ان الحكومة الإيرانية ستكون حكومة كل الشعب.

كما تعهد الرئيس الايراني الجديد خلال كلمته بتطوير العلاقات وتنميتها مع دول الجوار وقال ان السياسة الايرانية الخارجية تعتمد على التقارب مع جيرانها، ضمن أسس الحكمة والمصالح المشتركة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما تشهده الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة توترا شديدا اثر التهديدات الاسرائيلية بشن ضربة جوية واسعة ضد حزب الله.

في وقت يؤكد فيه الحزب ان اي اعتداء على لبنان سيقابل برد عسكري دون خطوط حمراء كما هدد سابقا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

بالموازاة تشهد الساحة اللبنانية السياسية اتصالات دولية مكثفة تحاول بمعظمها تخفيف اجواء الاحتقان الشديد اثر المجزرة التي حصلت في قرية مجدل شمس السورية المحتلة وراح ضحيتها العشرات .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.