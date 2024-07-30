بزشكيان: إنشاء اتحاد اقليمي يمكن أن يقلص الحدود بين الدول

العالم - إيران

وخلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان ماولين أشيمبايف، الذي وصل إلى طهران للمشاركة بمراسم أداء اليمن الدستورية، رأى الرئيس الإيراني أن إيران وكازاخستان تعيشان في منطقة ثقافية وحضارية مشتركة وأن الفخر الثقافي للمنطقة ملك للجميع.

وأضاف بزشكيان أن تسهيل حركة المواطنين وكذلك تبادل الطلاب وتوسيع التفاعلات بين العلماء والأكاديميين في البلدين يمكن أن يساعد في تعميق وتعزيز التفاعلات والعلاقات بين البلدين، كما أن الجهود المبذولة لإنشاء اتحاد إقليمي يمكن أن تقلل الحدود بين الدول في المجال الحضاري والثقافي وتجعل التعاون أكثر وضوحا في هذا المجال.

كما اعتبر الرئيس الإيراني أن العلاقات بين إيران وكازاخستان تعتمد على التفاعلات والقواسم المشتركة الثقافية القديمة، مضيفا أنه وحتى اليوم لم تكن الحدود السياسية قادرة على وضع حد للروابط الثقافية والتاريخية المتشابكة بين البلدين.

وفي الإشارة إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين، بما في ذلك في عهد الرئيس الشهيد آيةالله رئيسي، أكد بزشكيان على أن تعزيز التعاون مع دول المنطقة سيكون من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الـ14، لافتا إلى محاولة تسهيل تنفيذ الاتفاقيات مع كازاخستان.

وتابع بزشكيان أن البلدين يتمتعان بقدرات جيدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتبادلات التجارية والعبور والتعاون في مجالات النفط والغاز والمنتجات الزراعية والأدوية وتصنيع السلع والمعدات وتصدير الخدمات الفنية والهندسية، لافتا إلى أنه وفي الفترة المقبلة سوف يتم تسريع تنفيذ الاتفاقيات القائمة في هذا الشأن.

ولفت الرئيس الإيراني الجديد إلى عضوية ومشاركة البلدين في الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بما في ذلك اتفاقيات شنغهاي وسيكا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وما شابه ذلك، وأكد على أهمية تعزيز وتطوير التعاون الإقليمي والدولي بين البلدين من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

بدوره وأثناء تهنئة بزشكيان يمنصبه الجديد، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني عن تمنياته بالنجاح للرئيس الإيراني الجديد لافتا إلى أن كازاخستان تولي أهمية كبيرة لتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية والثقافية والعلمية والعبور والنقل والنفط والغاز والصناعة.

وأردف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني بأن شعب كازاخستان على دراية بالثقافة والفنون الإيرانية منذ الطفولة، ويهتم بشكل خاص بالشعراء الإيرانيين.

وباعتبار إيران شريكا استراتيجيا لكازاخستان، أشار أشيمبايف إلى أهمية دور العلاقات البرلمانية في تسهيل تعزيز العلاقات الثنائية، وأكد استعداده للمساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية مع إيران بما