مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد + فيديو

العالم - إيران

ويشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الإيرانية، جمع من المسؤولين الإيرانيين على المستويين السياسي ووعسكريين، إلى جانب مسؤولين أجانب و وفود من 80 دولة و600 مراسل محلي وأجنبي في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.

ويشارك إمام علي رحمن رئيس طاجيكستان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية المصري بدر أحمد محمد عبدالعاطي، ونائب رئيس تركمانستان رشيد مردوف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ورئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.

كما يشارك في المراسم، إنريكي مو، المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزير الخارجية التنزاني محمود ثابت كمبو، ورئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه، ووزير الحكومة الأردنية إبراهيم حديثة الجازي.

ومن المشاركين أيضاً، وزير الخارجية الموريتاني محمد يحيى سعيد، وسلطان بن سعد سلطان المريخي نائب وزير الخارجية القطري، وعثمان بوكوما رئيس برلمان بوركينا فاسو ووزير الخارجية كارماكو جان، ووزيرة الخارجية البوليفية سيليندا سوسا.

ومن بين المشاركين أيضاً قادة حركات محور المقاومة، ومن بينهم، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس. وحضر هذه المراسم 110 وفوداً أجنبياً.

وبحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، بعد قرع جرس الجلسة العامة من قبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي، يلقي رئيس المجلس كلمة ثم رئيس السلطة القضائية، ومن خلال أداء اليمين الدستورية، يلقي الرئيس المنتخب ايضا كلمة.

وحضر مجموعة من كبار المسؤولين في النظام لمراسم أداء اليمين الدستورية في مجلس الشورى الإسلامي منهم: محمد مخبر، محمد شريعتمداري، السيد عباس عراقجي، حجة الإسلام محمد محمدي كلبايكاني، مجموعة من رجال الدولة في الحكومة الثالثة عشر، العميد رادان، اللواء باقري، العميد قاآني، العميد رحيم صفوي، العميد أمير اشتياني ومن بين المسؤولين الذين دخلوا آية الله السيد أحمد خاتمي، محمد جواد ظريف، علي طيب نيا، حجة الإسلام ناطق نوري، محمد رضا عارف، آية الله أملي لاريجاني، حجة الإسلام حسن روحاني، علي لاريجاني، حجة الإسلام السيد حسن الخميني.

وأكد بزشكيان في القسم الذي تلاه أمام رئيس السلطة القضائية انه سيكون حارسا للاسلام ونظام الجمهورية الاسلامية ودستورها.

وتسلم الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان يوم الأحد 28/7/2024، حكم التنصيب للدورة الرابعة عشرة لرئاسة الجمهورية الاسلامية من قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

أهم ما جاء في كلمة رئيس البرلمان الإيراني قاليباف بمراسم أداء الرئيس بزشكيان اليمين الدستورية.

قاليباف: الحادث المؤلم للرئيس الشهيد ريسي ومرافقيه كان اختبارا للجمهورية الإسلامية

قاليباف: استقرار الجمهورية الإسلامية رغم كل الاحداث دليل على ثبات النظام الإسلامي

قاليباف: سنبقى على العهد ونبني ايران من خلال جميع المكونات

قاليباف: سنعمل على رفعة البلاد وتحقيق اهداف الثورة الإسلامية

قاليباف: نجاح الحكومة الجديدة كما قال القائد الخامنئي هو نجاح للنظام

قاليباف: سنسمع صوتا واحدا لايران في اجواء عادلة

قاليباف: اليوم نحن بحاجة لحكومة حكيمة تسعى لتحقيق اهداف الثورة وتطلعات الشعب

قاليباف: الطريق صعب والاهداف لن تتحقق الا بالتعاون

قاليباف: نتعاون مع الجميع لكننا لن نسمح بالتعرض لمصالحنا الوطنية

قاليباف: التعرض لغزة يفترض على الجميع ان يحددوا اين يقفون

قاليباف: يجب ان تكون هناك ردود افعال من الدول الاسلامية نصرة لفلسطين

أهم ما جاء في كلمة رئيس القضاء الإيراني إيجئي في مراسم أداء الرئيس بزشكيان اليمين الدستورية:

إيجئي: انتخابات رئاسة الجمهورية في ايران بدورتها الرابعة عشر جرت بكل نجاح

إيجئي: الرئيس الايراني سيقوم بمهامه على اتم وجه وفقا لمبادئ الاسلام

إيجئي: اجدد التهاني للسيد بزشكيان لنجاحه في الانتخابات

إيجئي: قائد الثورة الاسلامية قال ان القوة القضائية في اي مكان ستكون ناشطة لمساعدة الحكومة

أهم ما جاء في كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مراسم أداء الرئيس بزشكيان اليمين الدستورية:

بزشكيان: جددت الفرصة لايران للوقوف على الظروف الخطيرة للشعب الايراني

بزشكيان: ايران بلد مقتدر على مستويات التعاون الدولي والثقافي وحفظ كرامة وحقوق الناس

بزشكيان: الانتخابات الاخيرة بينت ان الشعب الايراني يسعى لتحقيق الكثير من الاهداف بالعيش الكريم والسلام

بزشكيان: يجب ان نهتم بالشعب الايراني كفرص ونعمل على تطويرها

بزشكيان: الشعب وابناؤه هم اساس تطور البلاد

بزشكيان: الفرصة امامنا لتقوية الاواصر بلا خاسر

بزشكيان: ايران بلد آمن ومستقر وشهدنا فيها انتخابات سليمة وتنافسية

بزشكيان: سادافع عن حقوق الشعب الايراني على الصعيد الدولي

بزشكيان: التعامل الفاعل مع العالم سيكون أولوية لهذه الحكومة

بزشكيان: حكومتنا ستكون حكومة قوية وتتعاون مع حكومات المنطقة

بزشكيان: حكومتنا ستسحب البساط من تحت اقدام الأجانب في المنطقة

بزشكيان: الذين يدعمون قتلة الاطفال في غزة لا يمنحون السلام

بزشكيان: بعض ادعياء حقوق الانسان يتعاملون على اساس اللون والجنس

بزشكيان: نريد عالما يكون يتحرر فيه الشعب الفلسطيني من الاحتلال والقتل

بزشكيان: نريد عالما يتحرر فيه الشعب الفلسطيني من الاحتلال والقتل

بزشكيان: حكومتنا ستعمل على ارساء الامن والاستقرار في المنطقة

بزشكيان: تطبيع العلاقات مع العالم حق لايران

بزشكيان: حكومتنا لن تستسلم للقوة والضغوط

بزشكيان: شعبنا لن يرضخ للابتزاز وعلى الآخرين التعامل معه باحترام

بزشكيان: نبحث عن الثبات والاستقرار في المنطقة والعالم

بزشكيان: كلنا في هذا العالم المليء بالازمات بسفينة واحدة

الرئيس بزشكيان: نأمل ان تتطور علاقاتنا مع شعوبنا ودولنا

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