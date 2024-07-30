مخاوف من تطور الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة لحرب واسعة

العالم - العين الاسرائيلية

وسلط البرنامج الضوء على اليوم الصعب، كما وصفه معلقون إسرائيليون حيث اقتحم مستوطنون قاعدتين عسكريتين احتجاجا على توقيف جنود في سجن"سده تيمان"في النقب بتهمة التنكيل بأسرى فلسطينيين ونقلهم لمحكمة عسكرية في قاعدة "بيد ليد" لتجديد توقيفهم.

وحول تفسير عدم انتهاء تلك الحادثة وحول دلالاتها لاسيما مع وصف رئيس الأركان الاسرائيلية اقتحام هاتين القاعدتين العسكريتين بالمس بأمن الكيان وجيشه، أكد المختص في الشؤون الاسرائيليه علي حيدر أن هذه الحالة تعبر عن إنقسام عميق داخل المجتمع الاسرائيلي، وهي أحد مظاهر هذا الانقسام، ولكنه هذه المرة بين التيار المتطرف اليميني، وبين مؤسسات الدولة وتحديدا مؤسسات الجيش والشرطة العسكرية.

ولفت حيدر إلى أن ذلك يعكس حالة التحوّل التي يمر بها المجتمع الاسرائيلي إذ لم يعد البناء الفوقي للكيان بالمعنى"البناء المؤسساتي"يتلائم مع التحولات التي حصلت في القاعدة الاجتماعية في أعقاب تحوّل المجتمع الى يمين اليمين وإلى اليمين الجديد، مما أوجد شرخا، بين ما عليه مؤسسات الكيان، وبين توجهات وآمال القاعدة اليمينية الذي شكل هذه المناسبة تظهيرا لهذا الانقسام. ولكن من اللافت أنها تأتي في ظل معركة قائمة في غزة وتوتر على الجبهة الشمالية الذي يعكس أن هذا التيار المجتمعي حساباته في واد آخر، وأن المسألة الإيديولوجية تتحكم به بشكل كبير جدا بعيداً عن قراءة حتى الوقائع التي هي في مصلحة"اسرائيل" والأهم من ذلك أن القيادات الإسرائيلية تأخذ مسافه بهذا الموضوع خوفا على شعبيتها بالواقع الأمريكي.

كما ألقى البرنامج الضوء على ما بعد حادثة مجدل شمس، فما كان من أهالي البلدة السورية المحتلة خلال تشييع الضحايا إلا أن قاموا بطرد مسؤولين صهاينة ومن بينهم سموتريتش الذي وجّه إليه الأهالي، الشتائم ووصفوه بالقاتل.

وبحث البرنامج في موضوع بعد طرد سموتريتش ومسؤولي الليكود من التشييع ضجت مواقع التواصل الاسرائيلية بالتعليقات المتشفية والساخرة من سموتريتش، وجاء في بعض التعليقات، فقد قال اورين:" إنهم على حق في كل كلمة.. سياسيون فاشلون في حكومة فاشلة، تتصرف بركاكة أمام الإرهاب إلى أن يصل الى تل ابيب"، وقال اي واي تي:" سموتريتش انت سرطان في دم اسرائيل".

وناقش البرنامج خلفية التهديدات الاسرائيلية بشن حرب على حزب الله بعد حادث مجدل شمسن حيث رأى محللون عسكريون صهاينة ومنهم "ألون بن دافيد محلل الشؤون العسكرية"، أنه لا يمكن خوض هذه الحرب لأن انتزاع قدرات حزب الله يعني إحتلال كل لبنان، وهذا مستحيل.

ضيف البرنامج:

-المختص في الشؤون الاسرائيلية علي حيدر.

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