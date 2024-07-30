الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤
٠١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. شجار على متن طائرة في مطار عربي يؤخر إقلاعها 30 ساعة

الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

شهدت رحلة جوية تابعة لشركة طيران كندا كانت متجهة من المغرب إلى مونتريال يوم الجمعة الماضي، شجارا بين أحد المسافرين ومضيفة طيران، أدى إلى تأخير الإقلاع لـ30 ساعة.

العالم - منوعات

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه داخل طائرة إيرباص A330 على الأرض بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، وتمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة طيران تصرخ على أحد الركاب باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وحسب المعلومات فإن الراكب طلب الحصول على بطانية قبل أن ينشب الخلاف بين الجانبين.

ويمكن سماع المضيفة تصرخ بالفرنسية: "سوف تتصرفين بتهذيب وإلا سننزل! سأخبر الكابتن على الفور. نعم أو لا؟".

ومن ثم بدأت تتحدث بالإنجليزية وقالت: "لا أريد التنمر على طاقمي. على الجميع التصرف بتهذيب"، بينما تشق طريقها إلى الممر وسط صيحات من مختلف الركاب، وتتابع قائلة" "كونوا هادئين! اربطوا أحزمة الأمان وإلا ستنزلون من على متن الطائرة".

وهذا هو ما حدث في النهاية، حيث تم إلغاء الرحلة. تظهر بيانات رادار الطيران أن الرحلة AC73 كانت تتجه نحو المدرج قبل أن تعود إلى المحطة، ولم تقلع أبدا.

وذكر حساب FL360aero أنه تم استدعاء الشرطة لإبعاد راكبة، وأن المسافرين الآخرين غادروا الطائرة أيضا تضامنا، مما أدى إلى إلغاء الرحلة.

وقالت شركة الطيران في بيان شاركته: "نعتذر لعملائنا ونأسف بشدة لأن تجربتهم كانت أقل بكثير مما كانوا يتوقعونه عند السفر مع طيران كندا".

روابط ذات صلة

مصدر قيادي في حزب الله: سنرد حتما على أي اعتداء 'إسرائيلي'