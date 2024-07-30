شاهد.. شجار على متن طائرة في مطار عربي يؤخر إقلاعها 30 ساعة

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وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه داخل طائرة إيرباص A330 على الأرض بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، وتمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة طيران تصرخ على أحد الركاب باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وحسب المعلومات فإن الراكب طلب الحصول على بطانية قبل أن ينشب الخلاف بين الجانبين.

ويمكن سماع المضيفة تصرخ بالفرنسية: "سوف تتصرفين بتهذيب وإلا سننزل! سأخبر الكابتن على الفور. نعم أو لا؟".

ومن ثم بدأت تتحدث بالإنجليزية وقالت: "لا أريد التنمر على طاقمي. على الجميع التصرف بتهذيب"، بينما تشق طريقها إلى الممر وسط صيحات من مختلف الركاب، وتتابع قائلة" "كونوا هادئين! اربطوا أحزمة الأمان وإلا ستنزلون من على متن الطائرة".

وهذا هو ما حدث في النهاية، حيث تم إلغاء الرحلة. تظهر بيانات رادار الطيران أن الرحلة AC73 كانت تتجه نحو المدرج قبل أن تعود إلى المحطة، ولم تقلع أبدا.

وذكر حساب FL360aero أنه تم استدعاء الشرطة لإبعاد راكبة، وأن المسافرين الآخرين غادروا الطائرة أيضا تضامنا، مما أدى إلى إلغاء الرحلة.

وقالت شركة الطيران في بيان شاركته: "نعتذر لعملائنا ونأسف بشدة لأن تجربتهم كانت أقل بكثير مما كانوا يتوقعونه عند السفر مع طيران كندا".