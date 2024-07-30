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الرئيس الأسد يهنئ مادورو بفوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزولية

الرئيس الأسد يهنئ مادورو بفوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزولية
الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

بارك الرئيس السوري بشار الأسد لنيكولاس مادورو بمناسبة فوزه الكبير بالانتخابات الرئاسية الفنزولية، وهنأ شعب فنزويلا بنجاح الاستحقاق الانتخابي المهم الذي عبّر فيه عن تمسكه بسيادة بلاده ودستورها، وعن إرادته الحرة والمستقلة بعيداً عن أي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية.

العالم - الأمیرکیتان

وأكد الأسد في برقيته للرئيس مادورو أن التغييرات والتطورات التي يشهدها العالم تتطلب منا كدول مستقلة القرار والإرادة أن نسعى لأقصى درجات التعاون والدعم المتبادل، ونسج الشراكات مع كل الدول التي تشاركنا المبادئ والقيم وتنشد الخير والسلام في هذا العالم.

وشدد الرئيس الأسد على حرص سورية الدائم على أن تأخذ علاقات الصداقة التاريخية بين سورية وفنزويلا منحى تصاعدياً على الأصعدة كافة، وتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع أفقه بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وقالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.

وأضافت اللجنة أن مادورو حصل على أكثر من 51 في المئة من الأصوات بعد فرز 80% من صناديق الاقتراع.

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