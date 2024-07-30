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بالدموع.. رسالة الطالبة إبنة الأسيرة سهام أبو عياش لغزة وطلابها

الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

لم تتمكن رحيل ابنة الأسيرة سهام أبو عياش من بلدة بيت أمر جنوب الضفة، من إخفاء دموعها بعد حصولها على معدل 96 بالمئة في امتحان الثانوية العامة، كما لم يتمكن  توأمها رضا  من اظهار الفرحة بعد تفوقه  أيضا، وذلك لغياب والدتهما داخل سجون الاحتلال منذ7 شهور، وتضامنا مع طلاب غزة. 

العالم - خاص بالعالم

وقالت رحيل أبو عياش وهي طالبة ثانوية عامة وابنة أسيرة:" لا يوجد فرحة في ظل غياب والدتي، وهي معتقلة في سجون الإحتلال، وفي ظل هذه الحرب على قطاع غزة منذ شهور، فطلاب غزه لم يتمكنوا ان يتقدموا لهذه الامتحانات، ولم يستطيعوا تحصيل الشهادات، ولكنهم استطاعوا تحصيل الشهادات الأعلى منها والافضل".

وقال رضا أبو عياش وهو طالب ثانوية عامة وابن أسيرة:"كان حلمهم ان يدخلوا الجامعات مثلنا مثلهم، ولكن بسبب الاحتلال والحرب والعدوان لم يتحقق ذلك.. أرجو من الله تحقيق الفرج على الجميع والأسرى".

أجواء الفرح لم تغب عن منزل أبو عياش فحسب بل غابت عن عموم الضفة الغربية، الشوارع خلت من أي مظاهر للفرح في الوقت الذي ينتظر الفلسطينيون هذا اليوم بفارغ الصبر لمشاركة فلذات أكبادهم حصاد 12 عاما من التعب.

وقال عماد أبو عياش وهو معلم مدرسي:" لم يكن هناك مظاهر احتفالية بهذه المناسبة بخلاف ما كانت عليه الأعوام السابقة، وهو ليس تضامنا مع اوضاع غزة، ولكننا نعيش الكرب الذي يعيشه أبناؤنا في قطاع غزة، كما هو الحال في الضفه الغربية ونحن جسد واحد، وأبناء شعب واحد وألمنا، وفرحنا واحد وبالتالي نحن نعيش في الضفة ولكن عيوننا وقلوبنا هي في قطاع غزة".

الالتزام الكبير من قبل طلاب الثانوية العامة هذا العام، يدلل على حجم التضامن والوعي لديهم تجاه ما يحصل في غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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