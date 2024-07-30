بزشكيان: نريد عالما يتحرر فيه الشعب الفلسطيني من الاحتلال والقتل + فيديو

العالم - إيران

وفي كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مراسم أداء اليمين الدستورية أكد الرئيس الإيراني أن إيران بلد مقتدر على مستويات التعاون الدولي والثقافي وحفظ كرامة وحقوق الناس.

ولفت إلى أن الانتخابات الأخيرة بينت أن الشعب الإيراني يسعى لتحقيق الكثير من الأهداف بالعيش الكريم والسلام.

وقال بزشكيان: يجب أن نهتم بالشعب الإيراني كفرص ونعمل على تطويرها، الشعب وأبناؤه هم أساس تطور البلاد.

وأضاف: الفرصة أمامنا لتقوية الأواصر بلا خاسر، إيران بلد آمن ومستقر وشهدنا فيها انتخابات سليمة وتنافسية.

وصرح الرئيس الإيراني بلقول: "سادافع عن حقوق الشعب الإيراني على الصعيد الدولي."

ولفت إلى أن: التعامل الفاعل مع العالم سيكون أولوية لهذه الحكومة.

وأضاف: حكومتنا ستكون حكومة قوية وتتعاون مع حكومات المنطقة.. حكومتنا ستسحب البساط من تحت اقدام الأجانب في المنطقة.

وفي جنب آخر من كلمته وبالتطرق إلى القضية الفلسطينية شدد الرئيس الإيراني على أن الذين يدعمون قتلة الاطفال في غزة لا يمنحون السلام

وشدد على أن: بعض أدعياء حقوق الإنسان يتعاملون على أساس اللون والجنس.. نريد عالما يتحرر فيه الشعب الفلسطيني من الاحتلال والقتل.

وأضاف: حكومتنا ستعمل على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.. تطبيع العلاقات مع العالم حق لإيران.

وقال بزشكيان: حكومتنا لن تستسلم للقوة والضغوط.. شعبنا لن يرضخ للابتزاز وعلى الآخرين التعامل معه باحترام.

وشدد قائلا: نبحث عن الثبات والاستقرار في المنطقة والعالم.. كلنا في هذا العالم المليء بالازمات بسفينة واحدة.