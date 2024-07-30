بالفيديو.. الرئيس بزشكيان يؤدي نص القسم الرئاسي

العالم - إيران

وأدى الدكتور مسعود بزشكيان، مساء اليوم الثلاثاء، نص القسم الرئاسي ووقع عليه، إستنادا إلى المادة 121 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن خلال الحضور في المجلس الإسلامي وفي مراسم شارك فيها رؤساء السلطات الثلاث، وأعضاء مجلس صيانة الدستور، وكبار المسؤولين والعسكريين، ورؤساء وممثلو أكثر من 70 دولة في العالم.

وجاء نص القسم كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنني كرئيس، وأمام القرآن الكريم وأمام شعب إيران، أقسم بالله العظيم أن أكون حارس الدين الرسمي ونظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد، وسأستخدم وسأبذل كل ما عندي من مواهب ومؤهلات للقيام بالمسؤوليات التي تحملتها، وسأتفرغ لخدمة الشعب ورفعة الوطن، وإعلاء الدين والأخلاق، ونصرة الحق ونشر العدل، وتجنب أي نوع من الاستبداد، ودعم الحرية والمساواة، ومراعاة كرامة الأفراد والحقوق التي أقرها الدستور لأبناء الشعب.

وفي حماية حدود البلاد واستقلالها السياسي والاقتصادي والثقافي، سوف لن أتردد في اتخاذ أي إجراء، وبعون الله والاقتداء بنبي الإسلام وأئمة الأطهار عليهم السلام أن أحافظ عن القوة التي استودعها الشعب إلي كأمانة مقدسة، كشخص أمين وتقي ومضح، وأن أتركها إلى منتخب الشعب من بعدي.

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