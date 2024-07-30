بالتصفيق والهتاف.. كلمات بزشكيان حول فلسطين تثير حماس المشاركين + فيديو

العالم - إيران

وفي جزء من كلمته بمراسم أداء اليمين الدستورية قال الرئيس بزشكيان إن: بعض المدعين لحقوق لحقوق الإنسان والذين لهم تاريخ في نقض حقوق الناس وانتهاكها لا يستطيعون أن يعيبوا على المسلمين الذين كانوا على مدى التاريخ مظهرا للسلام والتطور والتقدم.

وأضاف أن: هؤلاء الذين يدعمون قتلة الأطفال في غزة لا يستطيعون أن يعطونا دروس السلام.. لا أحد بالعالم يقبل ذلك.. لا يرضى أحد في العالم أن رئيس كيان يقتل الأطفال والنساء في غزة ويلقي بالقنابل عليهم أن يدعم ويصفق له ويشجع.

وقال بزشكيان: يبدو أن بعض أدعياء الحضارة.. حقوق الإنسان تحدد على أساس لونهم وجنسهم.

وفي إشارة إلى ابيات من الشاعر سعدي الشيرازي خلص بزشكيان إلى القول: يجب أن يؤمن الجميع بأن أبناء بني الإنسان كلهم أبناء جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.. وأنك إذا كنت لا تهتم بمشاكل الناس فلا يمكن أن تسمي نفسك إنسانا.

وأضاف: أمام كل هذه الجرائم هناك من سكت.. نحن نريد عالما يكون فيه الشعب الفلسطيني العزيز أن يتخلص من الاحتلال والقتل والإجرام، وأن لا تذهب أحلام الأطفال وتدفن تحت الأطلال.

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